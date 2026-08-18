Home Depot fait mieux que prévu au 2e trimestre, objectifs confirmés

Home Depot a fait état mardi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, notamment à la faveur de la demande soutenue de ses consommateurs pour les petits projets de rénovation.

Sur les trois mois clos le 2 août, le bénéfice net du numéro un mondial des magasins de bricolage s'est établi à 4,77 milliards de dollars, soit 4,79 dollars par action, contre 4,55 milliards de dollars (4,59 dollars/titre) il y a un an.

Hors éléments exceptionnels, le profit par action ressort encore à 4,79 dollars, là où les analystes financiers anticipaient une moyenne de 4,73 dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe basé à Atlanta a quant à lui augmenté de 5,7% sur le trimestre, à 47,86 milliards de dollars contre un consensus de 47,23 milliards.

Les ventes à magasins constants ont également été meilleures que prévu sur les trois mois écoulés, deuxième trimestre de l'exercice 2025-2026, avec une progression de 1,7% contre une prévision de marché de l'ordre de 0,9%.

La croissance a été portée par une hausse du panier moyen ( 2,8%), qui a permis de plus que compenser la légère baisse des transactions (-1%).

Objectifs annuels confirmés

Le détaillant spécialisé dans le secteur de la rénovation résidentielle, qui exploite un total de 2 364 magasins de détail et plus de 1 340 succursales, a également confirmé ses projections annuelles.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026, Home Depot anticipe un bénéfice par action en hausse de 0% à 4% contre 14,69 dollars sur l'exercice 2024/2025.

Le groupe voit également son chiffre d'affaires progresser de 2,5% à 4,5%, dont une croissance comprise entre 0% et 2% à données comparables.

Suite à ces annonces, le titre du groupe américain s'adjugeait plus de 2% dans les échanges d'avant-Bourse. Au cours de clôture de lundi, l'action accusait un repli d'environ 1,8% depuis le début de l'année, contre une progression de 11,2% pour l'indice Dow Jones dont elle fait partie