Home Depot en baisse après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 mai - L'action du distributeur de produits de rénovation Home Depot HD.N a chuté de 3,6% à 289.10 dollars, son plus bas niveau depuis novembre 2023
** HD signale une demande irrégulière pour les grands projets de rénovation, les Américains réduisant leurs dépenses dans un contexte de volatilité macroéconomique croissante et de difficultés persistantes d'accès à la propriété
** La société réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, soutenus par une demande résiliente pour les petits travaux de réparation à moindre coût
** Annonce un chiffre d'affaires de 41.77 milliards de dollars au premier trimestre; les estimations moyennes des analystes s'élevaient à 41.52 milliards de dollars - données compilées par LSEG
** Le BPA du premier trimestre, à 3.43 dollars, a dépassé les estimations de 3.41 dollars
** "Nous considérons ces résultats comme stables, toujours davantage tirés par le panier moyen, et probablement insuffisants pour réellement changer le sentiment" - Barclays
** Les actions de son concurrent Lowe's LOW.N ont reculé de 1,2% après la publication des résultats de HD
** À la clôture d'hier, HD affichait une baisse d'environ 13% depuis le début de l'année
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