Home Depot confirme ses prévisions pour l'exercice 2026

Home Depot a annoncé un chiffre d'affaires de 41,8 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2026, soit une hausse de 1,9 milliard de dollars, ou 4,8 %, par rapport au premier trimestre de l'exercice 2025.

Au premier trimestre de l'exercice 2026, les taux de change ont eu un impact positif d'environ 55 points de base sur le chiffre d'affaires comparable total de l'entreprise.

Le résultat net du premier trimestre de l'exercice 2026 s'est élevé à 3,3 milliards de dollars, soit 3,30 dollars par action diluée, contre un résultat net de 3,4 milliards de dollars, soit 3,45 dollars par action diluée, pour la même période de l'exercice 2025.

Le bénéfice dilué par action ajusté pour le premier trimestre de l'exercice 2026 s'est élevé à 3,43 dollars, contre un bénéfice dilué par action ajusté de 3,56 dollars pour la même période de l'exercice 2025.

Le groupe confirme ses prévisions pour l'exercice 2026. Il s'attend à une croissance du chiffre d'affaires total comprise entre environ 2,5 % et 4,5 %, une croissance du chiffre d'affaires à périmètre constant comprise entre une stagnation et environ 2,0 %, une marge brute d'environ 33,1 %, une marge d'exploitation comprise entre environ 12,4 % et 12,6 %, une marge d'exploitation ajustée comprise entre environ 12,8 % et 13,0 % et un bénéfice par action dilué devant progresser d'environ 0 % à 4,0 % par rapport aux 14,69 $ enregistrés au cours de l'exercice 2025.

" Nos résultats du premier trimestre ont été conformes à nos prévisions. La demande sous-jacente dans notre secteur est restée relativement similaire à celle observée tout au long de l'exercice 2025, malgré une incertitude accrue chez les consommateurs et des pressions sur l'accessibilité au logement ", a déclaré Ted Decker, président du conseil d'administration.