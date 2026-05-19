Home Depot confirme ses prévisions annuelles et met en garde contre les difficultés liées à l'accessibilité au logement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 1, 3 et 8; ajout d'un graphique)

Home Depot HD.N a maintenu mardi ses prévisions annuelles pour la deuxième fois consécutive, alors même que le premier distributeur américain de produits de rénovation a mis en garde contre une volatilité croissante des dépenses de consommation et la pression persistante liée à l'accessibilité au logement.

Les actions ont légèrement progressé lors d'une séance pré-ouverture agitée, après que la société a également dépassé ses résultats du premier trimestre grâce à une demande soutenue, les clients dépensant davantage par visite.

Le sentiment concernant le marché immobilier reste morose, car la guerre en Iran attise les pressions inflationnistes qui font grimper tous les prix, des matériaux de construction aux taux hypothécaires des acheteurs.

Home Depot a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 41,77 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 41,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. (La chaîne a notamment investi dans des outils en magasin et des capacités numériques afin d'attirer des clients professionnels de Home Depot Pro), tels que des entrepreneurs et des constructeurs réalisant de grands projets, ce qui l'a aidée à surmonter un ralentissement plus général du secteur.

En novembre dernier, Home Depot a lancé un outil basé sur l'IA conçu pour aider les clients Pro à rationaliser la planification de projets complexes en assurant le suivi des listes de matériaux et des estimations de coûts.

Selon le cabinet d'analyse Placer.ai, la fréquentation trimestrielle des magasins Home Depot a augmenté de 1,9 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente.

Home Depot donne le coup d'envoi d'une semaine importante pour les résultats des entreprises de consommation, son concurrent Lowe's LOW.N et le géant de la grande distribution Target TGT.N devant publier leurs résultats mercredi, et le leader du commerce de détail Walmart WMT.O jeudi.

Home Depot continue de tabler sur des ventes comparables annuelles comprises entre une stagnation et une hausse de 2,0 %, ainsi que sur une croissance du bénéfice ajusté comprise entre une stagnation et une hausse de 4,0 %.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 3,43 dollars par action au premier trimestre, dépassant les estimations de 3,41 dollars.