Home Depot chute, les prévisions pour l'exercice 2026 étant inférieures aux estimations

9 décembre - ** Les actions du distributeur de produits de rénovation Home Depot HD.N chutent de2,55 % à 341 $ dans les échanges de pré-marché

** La société prévoit que les ventes et le bénéfice pour l'exercice 2026 seront inférieurs aux estimations , car la demande de projets de bricolage et d'articles à prix élevé se refroidit

** La société s'attend à ce que les ventes des magasins comparables pour l'exercice 2026 augmentent dans une fourchette allant de la stabilité à une hausse de 2 %, ce qui est inférieur à la moyenne des attentes des analystes qui est de 2,34 %

** La société prévoit que le BPA ajusté pour l'exercice 2026 sera stable ou en hausse de 4 %, ce qui est inférieur à la moyenne des attentes des analystes, qui est de 5,6 %

** 24 des 39 analystes estiment que l'action est "achetée" ou "fortement achetée", 14 "conservée" et 1 "fortement vendue"; PT médian de 406,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, HD a baissé de 10% depuis le début de l'année