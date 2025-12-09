 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,83
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Home Depot chute, les prévisions pour l'exercice 2026 étant inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions du distributeur de produits de rénovation Home Depot HD.N chutent de2,55 % à 341 $ dans les échanges de pré-marché

** La société prévoit que les ventes et le bénéfice pour l'exercice 2026 seront inférieurs aux estimations , car la demande de projets de bricolage et d'articles à prix élevé se refroidit

** La société s'attend à ce que les ventes des magasins comparables pour l'exercice 2026 augmentent dans une fourchette allant de la stabilité à une hausse de 2 %, ce qui est inférieur à la moyenne des attentes des analystes qui est de 2,34 %

** La société prévoit que le BPA ajusté pour l'exercice 2026 sera stable ou en hausse de 4 %, ce qui est inférieur à la moyenne des attentes des analystes, qui est de 5,6 %

** 24 des 39 analystes estiment que l'action est "achetée" ou "fortement achetée", 14 "conservée" et 1 "fortement vendue"; PT médian de 406,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, HD a baissé de 10% depuis le début de l'année

Valeurs associées

HOME DEPOT
349,920 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank