Home Depot-CA meilleur que prévu au T1, demande soutenue des professionnels

Home Depot HD.N a fait état mardi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre, porté par une demande soutenue de la part des professionnels.

Le distributeur de produits de bricolage a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 41,77 milliards de dollars (35,95 milliards d'euros), tandis que les analystes tablaient sur 41,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les investissements de Home Depot dans les outils en magasin et les capacités numériques, entre autres, ont contribué à attirer des clients professionnels.

La demande sous-jacente a été relativement similaire à celle observée tout au long de l'exercice 2025, malgré une plus grande incertitude des consommateurs et des pressions sur l'accessibilité au logement, a déclaré le directeur général Ted Decker dans un communiqué.

L'action Home Depot, qui a maintenu ses prévisions annuelles pour la seconde fois, avance d'environ 1% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)