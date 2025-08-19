Home Depot: BPA quasi stable au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 13:14
En données comparables, les ventes de la chaine de magasins de rénovation résidentielle ont augmenté de 1% (+1,4% pour les seuls Etats-Unis), les variations de change ayant eu une incidence négative d'environ 40 points de base.
'L'élan amorcé lors de la second moitié de l'année dernière s'est poursuivi tout au long du premier semestre, alors que les clients s'engageaient plus largement dans de petits projets de rénovation résidentielle', commente son PDG Ted Decker.
Pour son exercice 2025, Home Depot confirme viser un BPA ajusté en baisse d'environ 2%, une marge d'exploitation ajustée de l'ordre de 13,4% et une croissance des revenus aux alentours de 2,8% (+1% environ en données comparables).
Valeurs associées
|394,620 USD
|NYSE
|-1,16%
