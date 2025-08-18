 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Home Depot: BofA reste à achat avant les trimestriels
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 16:05

(Zonebourse.com) - Bank of America réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 450 dollars sur Home Depot, à la veille de la publication par le distributeur spécialisé dans la rénovation résidentielle de ses résultats de deuxième trimestre.

Le broker indique anticiper une croissance de +1,5% des ventes en données comparables pour cette période, une estimation qui suppose une amélioration de tendance par rapport au premier trimestre comptable.

'Nous nous attendons à ce que Home Depot continue de gagner des parts de marché à mesure qu'il accélère sa croissance et ses capacités avec le professionnel complexe', ajoute BofA dans le résumé de sa note.

A lire aussi

  • SCHLUMBERGER : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SCHLUMBERGER : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 18.08.2025 17:21 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • La Une de Paris Match consacrée à Alain Delon après son décès, devant sa propriété de Douchy (Loiret) le 21 août 2024 ( AFP / Tom MASSON )
    Alain Delon: un hommage rendu à Douchy, un an après la mort de l'acteur
    information fournie par AFP 18.08.2025 17:20 

    Un stade et une plaque à son nom: une cérémonie en hommage à Alain Delon a été organisée lundi, un an jour pour jour après la mort de l'acteur, à Douchy-Montcorbon (Loiret), commune où la star a vécu durant plusieurs décennies. Le stade de football de Douchy, situé ... Lire la suite

  • Rhône: un mort après l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un appartement
    Rhône: un mort après l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un appartement
    information fournie par AFP Video 18.08.2025 16:24 

    Les pompiers sont devant l'immeuble où l'explosion d'une bonbonne de gaz vers 03H30 dans la nuit de dimanche à lundi a provoqué un incendie, tuant une personne et faisant plusieurs blessés, dans le quartier des Minguettes à Vénissieux (Rhône), dans la banlieue ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche une direction à suivre
    information fournie par AFP 18.08.2025 16:12 

    La Bourse de New York évolue sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs. Vers 13H50 GMT, le Dow Jones reculait de 0,01%, l'indice ... Lire la suite

