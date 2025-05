Home Depot: baisse de 3% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 13:20









(CercleFinance.com) - Home Depot publie au titre de son premier trimestre 2025 un BPA ajusté en baisse de 3% à 3,56 dollars, manquant légèrement le consensus de marché, malgré des revenus en augmentation de 9,4% à 39,9 milliards de dollars.



En données comparables, les ventes de la chaine de rénovation résidentielle ont diminué de 0,3% (+0,2% pour les seuls Etats-Unis). Les variations de change ont eu une incidence négative d'environ 70 points de base sur les ventes comparables.



'Nos résultats du premier trimestre ont été conformes à nos attentes, car nous avons constaté un engagement continu de la clientèle dans le cadre de petits projets et lors de nos événements printaniers', commente son PDG Ted Decker.



Pour son exercice 2025, Home Depot confirme viser un BPA ajusté en baisse d'environ 2%, une marge d'exploitation ajustée de l'ordre de 13,4% et une croissance des revenus aux alentours de 2,8% (+1% environ en données comparables).





Valeurs associées HOME DEPOT 379,180 USD NYSE 0,00%