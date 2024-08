Home Depot abaisse ses prévisions face à une demande faible persistante

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot a abaissé mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, signalant une baisse de la demande au deuxième trimestre de son exercice décalé qui devrait perdurer sur le reste de l'année.

Entre mai et juillet, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 43,17 milliards de dollars, soit une petite hausse de 0,6% sur un an.

Mais il inclut une contribution de 1,3 milliard provenant de SRS Distribution, plus grosse acquisition de son histoire annoncée le 28 mars, pendant environ les six dernières semaines du trimestre.

A données comparables, le chiffre d'affaires total a reculé de 3,3% et, aux Etats-Unis, de 3,6%.

"Au cours du trimestre, des taux d'intérêts plus élevés et une incertitude macroéconomique plus grande ont fait pression plus largement sur la demande des consommateurs, ayant pour conséquence des dépenses plus basses dans toutes les branches de l'aménagement de la maison", a commenté Ted Decker, patron du groupe, cité dans un communiqué, assurant néanmoins que les "fondamentaux sous-jacents de long terme" pour stimuler la demande étaient "forts".

Le nombre de transactions a toutefois reculé de 1,8% à 451 millions et le ticket moyen s'est également replié, de 1,3%, à 88,90 dollars. Les ventes par surface de magasins ont même chuté de 3,6%.

Le bénéfice net en ressort affecté, baissant de 2,1% à 4,56 milliards de dollars. Rapporté par action et à données comparables, il ressort à 4,67 dollars (-0,2%) quand le consensus des analystes de Factset attendait 4,53 dollars.

Ils avaient anticipé un chiffre d'affaires de 42,57 milliards et un bénéfice net de 4,49 milliards.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Home Depot chutait de 5,03%.

Face à la faiblesse de la demande, Home Depot a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2024, qui compte 53 semaines.

Le chiffre d'affaires à données comparables (sur 52 semaines) devrait baisser de 3% à 4%, mais le groupe a prévenu qu'à l'heure actuelle "la trajectoire ne se dirige pas vers la limite basse de la fourchette" qui correspondrait à un maintien des conditions du premier semestre. En revanche, le recul de 4% marquerait une aggravation de la pression sur la demande des consommateurs, a-t-il ajouté.

SRS Distribution devrait contribuer à hauteur de 6,4 milliards de dollars. Et la 53e semaine générer environ 2,3 milliards.

Le bénéfice net par action à données comparables devrait baisser de 1% à 3%, avec une contribution attendue de la 53e semaine de 30 cents.

Le groupe d'Atlanta (Géorgie) compte 2.340 magasins --il en prévoit environ douze supplémentaires sur cet exercice-- et emploie plus de 465.000 personnes.