information fournie par Reuters • 10/07/2026 à 23:18

Holtec Nuclear Corporation dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société énergétique Holtec Nuclear Corporation a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.