Hologic sanctionné après l'abaissement de son objectif de BPA annuel

(AOF) - Le titre du fabricant d’équipements médicaux est en nette baisse, les investisseurs ayant peu goûté l’abaissement d’un objectif financier annuel. Hologic vise désormais un bénéfice net ajusté par action compris entre 4,15 et 4,25 dollars, contre une précédente fourchette de 4,25 à 4,35 dollars par titre. Pour le second trimestre, ce même bénéfice par action s’est installé à 1,03 dollar, au même niveau qu’il y a un an. Enfin, le chiffre d’affaires a été légèrement supérieur aux prévisions, en s’affichant en léger repli de 1,2 %, à 1,005 milliard de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS