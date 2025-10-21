Hologic grimpe grâce à une opération de privatisation pouvant atteindre 18,3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Hologic HOLX.O augmentent de 4,5 % à 75,02 $ avant le marché

** La société déclare qu'elle sera acquise par Blackstone

BX.N et TPG TPG.O dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 18,3 milliards de dollars

** Blackstone et TPG vont acquérir toutes les actions en circulation de Hologic pour 76 $ par action, ce qui représente une prime de 5,8 % par rapport au dernier cours de clôture de Hologic

** HOLX déclare que ses actionnaires sont également éligibles pour recevoir un droit à valeur contingente non négociable d'un montant maximum de 3 dollars par action en deux paiements d'un montant maximum de 1,50 dollar chacun

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 0,3 % depuis le début de l'année