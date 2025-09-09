 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Holley baisse après le lancement d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre -

** Les actions du fabricant de pièces automobiles Holley

HLLY.N ont baissé de 6 % à 3,45 $ après la publication d'une offre secondaire

** La société basée à Bowling Green, dans le Kentucky, a annoncé que 14 millions d'actions à vendre par la société de capital-investissement Sentinel Capital Partners

** JP Morgan et Jefferies sont les chefs de file de l'offre

** Les actions HLLY ont clôturé mardi en baisse de 1,9 % à 3,67 $

** La société a environ 120,5 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 442 millions de dollars

** L'action a gagné 68 % au cours des trois derniers mois, ce qui représente une hausse de 21,5 % depuis le début de l'année jusqu'à mardi

** Sur les 8 analystes qui couvrent HLLY, la répartition des recommandations est de 6 "achat fort" ou "achat" et 2 "maintien"; le prix cible médian est de 3,75 $, selon les données de LSEG

