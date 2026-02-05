information fournie par Boursorama avec AFP • 05/02/2026 à 11:02

Vestas: chiffre d'affaires record et hausse du bénéfice net de 55% en 2025

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le groupe danois Vestas, premier fabricant européen d'éoliennes, a enregistré le chiffre d'affaires "le plus élevé de son histoire" et un bénéfice net qui a grimpé de 55% en 2025 grâce à un carnet de commandes très rempli, selon son rapport annuel publié jeudi.

Vestas a dégagé un bénéfice net de 778 millions d'euros l'an dernier. Son chiffre d'affaires s'est établi à 18,82 milliards d'euros, progressant de 9% sur un an.

Le carnet de commandes combiné du groupe a atteint 71,9 milliards d'euros fin 2025, du jamais vu.

Cela correspond à des commandes représentant 23 gigawatts (GW) pour l'éolien terrestre, son coeur de métier, et de 8 gigawatts (GW) pour l'éolien en mer. Egalement au plus haut, les commandes pour l'activité de services ont engendré 38,7 milliards d'euros.

Pour 2026, Vestas table sur un chiffre d'affaires entre 20 et 22 milliards d'euros, malgré "les risques géopolitiques et de droits de douane".

Aux États-Unis, où le fabricant a livré 3,773 MW en 2025, son plus gros marché, "des changements réglementaires ont rendu les futurs investissements dans les énergies propres moins attractifs qu'auparavant", a souligné le groupe également inquiet de "l'incertitude liée aux droits de douane".

Donald Trump affiche publiquement son hostilité envers l'éolien, qualifié de "désastre économique et environnemental", et tente de s'opposer aux projets d'éolien offshore.

A la bourse de Copenhague, le titre perdait 6,3% peu après 10h30 (09h30 GMT) dans un marché orienté à la baisse (-1,37%).