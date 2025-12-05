HoldCo s'attaque à KeyCorp dans le cadre de la dernière campagne d'activisme visant les banques régionales américaines

HoldCo Asset Management a déclaré vendredi qu'il faisait pression sur KeyCorp KEY.N , dans lequel il a accumulé une position importante, pour qu'il s'abstienne de procéder à des acquisitions de banques, marquant ainsi sa dernière campagne activiste contre les prêteurs régionaux américains cette année.

Le fonds spéculatif activiste basé en Floride, qui possède 7,5 millions d'actions de KeyCorp d'une valeur de plus de 140 millions de dollars, fait également pression sur la banque pour qu'elle renvoie son directeur général Chris Gorman et qu'elle consacre tous ses excédents de capitaux à des rachats.

Les actions de KeyCorp, dont la valeur de marché dépasse 20 milliards de dollars, ont augmenté de 3,2 %. L'action a gagné 11,5 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture.

"Nous mettons en œuvre une stratégie visant à assurer une croissance disciplinée, une forte rentabilité et un rendement du capital pour les actionnaires, et nous pensons que nous sommes bien positionnés pour faire progresser les actionnaires", a déclaré KeyCorp dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

HoldCo a fait campagne avec succès pour pousser Comerica CMA.N à la vente, qui a accepté en octobre d'être rachetée par Fifth Third Bancorp FITB.O pour 10,9 milliards de dollars.

Le fonds spéculatif a fait pression pour que des changements soient apportés à une série de prêteurs régionaux américains dans le sillage de la vente de Comerica. Le mois dernier, deux banques ont évité une course aux procurations avec l'investisseur activiste.

HoldCo, qui gère environ 2,6 milliards de dollars d'actifs et a été fondé par Vik Ghei et Misha Zaitzef, envisage également une course aux procurations à court terme et fait pression sur KeyCorp pour qu'elle soit vendue à un concurrent plus important ou à certaines banques canadiennes.

Les analystes s'attendent à ce que les investisseurs examinent attentivement les commentaires de Chris Gorman la semaine prochaine, qui doit faire une présentation à la Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference.

"Nous savons que beaucoup d'investisseurs aimeraient entendre que KeyCorp fait tout ce qu'elle peut pour racheter autant et aussi rapidement que cela est approprié ", ont déclaré les analystes de Piper Sandler.