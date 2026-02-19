HOLD UPDATE 1-Le FTSE Russell propose une règle d'entrée rapide pour ses indices américains à l'approche d'importantes introductions en bourse

(Corrige pour supprimer le texte superflu du titre)

Le fournisseur d'indices FTSE Russell a proposé mercredi d'introduire un mécanisme "d'entrée rapide" pour les offres publiques initiales et de réviser les conditions d'éligibilité pour ses indices d'actions américaines Russell, en prévision de plusieurs cotations importantes. L'année s'annonce comme l'une des plus actives pour les nouvelles cotations, avec des offres majeures en préparation, notamment SpaceX d'Elon Musk et des entreprises d'intelligence artificielle telles que OpenAI et Anthropic .

Actuellement, les introductions en bourse ne sont incluses que lors des révisions trimestrielles et doivent satisfaire à toutes les exigences, telles qu'un minimum de 5 % de flottant et de 5 % de droits de vote publics.

FTSE Russell, une entreprise du London Stock Exchange Group

LSEG.L , a déclaré que les attentes du marché suggèrent que certaines offres à venir pourraient ne pas atteindre ces seuils.

"La consultation propose donc à la fois un mécanisme d'entrée rapide et des modifications potentielles des exigences minimales en matière de flottant et de droits de vote pour tenir compte de ces offres de taille importante", a déclaré FTSE Russell dans un communiqué.

Le fournisseur d'indices invite le marché à donner son avis sur les propositions jusqu'au 18 mars. Le Nasdaq NDAQ.O a proposé au début du mois une règle similaire d'entrée rapide pour accélérer l'ajout de grandes sociétés nouvellement cotées à son indice.