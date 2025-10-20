Holcim va racheter l'Allemand Xella pour 1,85 milliard d'euros

information fournie par Boursorama avec AFP • 20/10/2025 à 08:49

Le cimentier suisse Holcim va débourser 1,85 milliard d'euros pour racheter l'Allemand Xella, un fabricant de solutions murales, a-t-il annoncé lundi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Holcim a signé un accord avec cette entreprise basée à Duisbourg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en vue de son rachat, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Présente dans 21 pays en Europe, Xella emploie plus de 4.000 personnes et devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2025, ajoute le communiqué.

Son rachat devrait contribuer au bénéfice dès la première année. Holcim prévoit 60 millions d'euros de synergies d'ici la troisième année suivant son rachat.

La transaction, sujette à autorisations règlementaires, devrait être finalisée durant le deuxième semestre 2026.

Holcim fabrique du ciment, béton et granulats mais s'est également diversifié à force d'acquisitions dans les produits pour toiture et façades.