 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 164,86
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Holcim va racheter l'Allemand Xella pour 1,85 milliard d'euros
information fournie par Boursorama avec AFP 20/10/2025 à 08:49

Le cimentier suisse Holcim va débourser 1,85 milliard d'euros pour racheter l'Allemand Xella, un fabricant de solutions murales, a-t-il annoncé lundi.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Holcim a signé un accord avec cette entreprise basée à Duisbourg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en vue de son rachat, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Présente dans 21 pays en Europe, Xella emploie plus de 4.000 personnes et devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros en 2025, ajoute le communiqué.

Son rachat devrait contribuer au bénéfice dès la première année. Holcim prévoit 60 millions d'euros de synergies d'ici la troisième année suivant son rachat.

La transaction, sujette à autorisations règlementaires, devrait être finalisée durant le deuxième semestre 2026.

Holcim fabrique du ciment, béton et granulats mais s'est également diversifié à force d'acquisitions dans les produits pour toiture et façades.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HOLCIM
67,200 CHF Swiss EBS Stocks +1,97%

1 commentaire

  • 09:19

    Après le Français Lafarge, un petit Allemand...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Palestinien pleure devant la dépouille du journaliste palestinien Ahmad Abou Mteir, tué la veille lors d'une frappe israélienne dans la ville d'al Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza, selon la Défense civile, le 20 octobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    Des émissaires américains en Israël au lendemain de violences meurtrières à Gaza
    information fournie par AFP 20.10.2025 11:40 

    Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés lundi en Israël pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au lendemain de violences meurtrières dans le territoire palestinien ayant fait craindre un effondrement ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    VUSIONGROUP : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    MANITOU : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 20.10.2025 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.10.2025 11:34 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank