Holcim va acquérir une participation majoritaire dans une société péruvienne
information fournie par AOF 16/12/2025 à 16:53

(AOF) - Holcim annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo, l'un des principaux producteurs péruviens de matériaux de construction, dont le chiffre d'affaires net prévu pour 2025 est de 630 millions de dollars US et la marge Ebitda de 28%. Cette acquisition synergique permettra à Holcim de renforcer sa présence dans le pays et d'accélérer sa croissance dans la région attractive de l'Amérique latine, conformément à sa stratégie NextGen Growth 2030.

Cementos Pacasmayo est cotée à la Bourse de Lima et à la Bourse de New York.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HOLCIM
77,140 CHF Swiss EBS Stocks +1,55%
