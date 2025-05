Holcim: un nouveau béton biochar pour capter le CO2 information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 17:24









(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé jeudi avoir développé avec l'architecte chilien Alejandro Aravena une technologie de béton de biochar capable de transformer des bâtiments en véritables 'puits de carbone'.



Le fabricant suisse de matériaux de construction indique que le mélange conçu avec Elemental, la société fondée par le lauréat du prix Pritzker, commence d'ores et déjà à être utilisée dans divers prototypes de maisons.



Ce béton biochar à zéro émission nette intègre également des éléments de circularité, puisqu'il utilise 100% d'agrégats recyclés, ce qui fait qu'un kilogramme de biochar peut empêcher la libération trois kilogrammes de CO2.



Les deux partenaires prévoient de présenter leur innovation à l'occasion de la Biennale internationale d'architecture, qui doit se tenir à Venise de samedi prochain jusqu'au mois de novembre.





