Holcim réalise un investissement dans Capsol Technologies pour la capture du carbone
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 10:20

Holcim annonce un investissement dans Capsol Technologies, une entreprise norvégienne cotée spécialisée dans les technologies de capture du carbone.

"Le système de capture du carbone post-combustion et de récupération de chaleur de Capsol offre une efficacité supérieure grâce à un solvant de carbonate de potassium chaud (HPC) éprouvé et sûr" indique le groupe.

La technologie HPC est un procédé d'absorption chimique mature et économe en énergie utilisé pour éliminer le CO2 à partir des flux gazeux, cela est largement applicable à la capture de carbone après combustion.

Holcim souhaite appliquer la technologie de Capsol pour faire progresser sa feuille de route de décarbonation.

Ram Muthu, responsable de l'excellence opérationnelle, Holcim : " En combinant l'expertise de Holcim en fabrication de ciment et en capture du carbone sur site avec la technologie sûre et efficace de Capsol, nous disposons d'un levier supplémentaire pour faire avancer la décarbonation et stimuler une croissance rentable. "

