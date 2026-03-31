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Holcim prend le contrôle de Cementos Pacasmayo au Pérou
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 08:02

Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo, producteur péruvien de matériaux de construction, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 630 MUSD et une marge d'EBITDA ajustée de 28% en 2025.

Selon Holcim, cette acquisition synergique élargit son portefeuille de matériaux et solutions de construction au Pérou et devrait accélérer sa croissance rentable en Amérique latine, conformément à sa stratégie NextGen Growth 2030.

Cementos Pacasmayo exploite 3 cimenteries d'une capacité totale d'environ 5 millions de tonnes par an, ainsi que 28 usines de béton prêt à l'emploi et préfabriqué. Il distribue ses produits dans plus de 300 magasins de détail et a développé des plateformes d'IA.

La valeur de la transaction implique un multiple d'EBITDA de 7,1 fois après des synergies à un rythme attendu d'environ 40 MUSD pour la 3e année. Holcim en attend un effet positif sur le BPA et le FCF dès la 1ère année, et sur le rendement du capital investi à la 3e année.

Le fabricant suisse de matériaux de construction prévoit de déposer une offre publique obligatoire pour acquérir des actions supplémentaires dans Cementos Pacasmayo, conformément à la législation péruvienne.

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