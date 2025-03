Holcim: objectifs et direction présentés pour Amrize information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - En amont d'une journée investisseurs à New York ce mardi, et dans la perspective de la scission prévue d'ici la fin du premier semestre 2025, Holcim fait part des objectifs à moyen terme pour la période 2025-28 d'Amrize, future société dédiée à l'Amérique du Nord.



Cette dernière table sur des taux de croissance annuels combinés (TCAC) de 5 à 8% pour son chiffre d'affaires, de 8 à 11% pour son EBITDA ajusté, ainsi que sur un free cash-flow cumulé de plus de huit milliards de dollars et une conversion en espèces de plus de 50%.



'Avec plus de 1.000 sites en Amérique du Nord, Amrize possède des opérations de premier plan sur le marché avec un réseau de distribution et de logistique très efficace et étendu pour mieux servir les clients', souligne le groupe de matériaux de construction.



Par ailleurs, Holcim présente l'équipe de direction d'Amrize, sous l'autorité de Jan Jenisch qui en sera le président du conseil et CEO, et qui comprendra une dizaine de membres, dont deux présidents pour ses activités building materials et building envelope.





