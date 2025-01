Holcim: nouveau président du conseil en mai prochain information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Holcim annonce que Kim Fausing prendra la présidence de son conseil d'administration, succédant ainsi à Jan Jenisch qui ne se représentera pas après sa nomination en tant que président et CEO désigné de la future société nord-américaine.



La nomination de Kim Fausing sera soumise au vote de la prochaine assemblée générale annuelle, prévue le 14 mai, et prendra effet après cette date, la scission des activités nord-américaines de Holcim étant prévue vers la fin du premier semestre 2025.



De nationalité danoise, Kim Fausing est membre du conseil d'administration du groupe suisse de matériaux de construction depuis 2020 et siège au comité d'audit. Depuis juillet 2017, il est président et CEO du groupe industriel danois Danfoss.





