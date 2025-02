Holcim: nom choisi pour la future entreprise nord-américaine information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Holcim annonce qu'à la suite de la réalisation de leur scission prévue, ses activités nord-américaines seront regroupées en une nouvelle société baptisée 'Amrize', un nom combinant les deux concepts 'ambition' et 'rising'.



'Principale entreprise de solutions de construction en Amérique du Nord, des fondations jusqu'au toit', Amrize verra ses actions inscrites sous le symbole 'AMRZ' à la Bourse de New York (NYSE) avec une cotation supplémentaire à la SIX Swiss Exchange.



Le nom et l'image de marque d'Amrize entreront en vigueur avec la finalisation de la scission, prévue d'ici la fin du premier semestre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autres autorisations habituelles.





