Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Holcim: marge d'EBIT récurrent améliorée au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Holcim annonce un EBIT récurrent record de 1,67 milliard de francs suisses au titre de son troisième trimestre 2024, soit une marge améliorée de 1,7 point à 23,5%, pour un chiffre d'affaires de 7,12 milliards, en baisse de 3% (+0,5% en monnaie locale).



Le groupe suisse de matériaux met en avant une exécution des fusions-acquisitions qui se poursuit avec six acquisitions sur le trimestre, et une 'accélération de l'expansion d'ECOCycle avec +23% de hausse des matériaux de démolition de construction recyclés'.



Holcim se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'année 2024, avec notamment une croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' du chiffre d'affaires en monnaie locale, et une augmentation de la marge opérationnelle courante au-dessus de 18,5%.





Valeurs associées HOLCIM 84,06 CHF Swiss EBS Stocks +1,79%