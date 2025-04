Holcim: la scission d'Amrize devrait être effective en juin information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 10:16









(CercleFinance.com) - Holcim a annoncé lundi qu'il allait soumettre à l'aval de ses actionnaires le projet de scission de sa filiale nord-américaine Amrize lors d'une assemblée générale prévue le 14 mai prochain.



Au cas où ceux-ci devaient approuver la résolution en question, le 'spin-off' d'Amrize devrait intervenir dans le courant du mois de juin, précise le groupe suisse de matériaux de construction.



L'opération doit prendre la forme du versement d'un dividende en nature, via l'obtention par les actionnaires d'une action Amrize pour chaque action Holcim détenue.



Ces actions seront cotées à la Bourse de New York, mais aussi à Zurich.



Avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires attendue entre 5% et 8% d'ici à 2028 et un Ebitda qui devrait progresser de 8% à 11% par an, Amrize se présente comme l'un des acteurs les plus dynamiques de son secteur.



D'après les analystes de RBC, sa valorisation pourrait atteindre 38 milliards de dollars sur la base d'un multiple de 12 fois son Ebitda.





Valeurs associées HOLCIM 86,240 CHF Swiss EBS Stocks +2,30%