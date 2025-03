Holcim: l'UE autorise la coacquisition de BGC Cementitious information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 12:19









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de BGC Cementitious par Holcim (Australia) et Heidelberg Materials.



L'opération concerne principalement les secteurs du ciment, du béton, des matériaux bitumineux et des technologies de transport en Australie.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.





