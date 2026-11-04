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Holcim investit dans le stockage du carbone par minéralisation
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 09:07

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Holcim annonce un investissement dans 44.01, une entreprise développant une technologie innovante de minéralisation qui consiste à injecter le CO2 capturé dans des formations rocheuses ultramafiques naturellement réactives, où il se minéralise pour former des roches carbonatées stables.

Cet investissement marque une nouvelle étape dans la relation commerciale déjà établie entre les deux entreprises. Depuis juillet, elles mènent un projet pilote en conditions industrielles réelles dans la cimenterie Holcim de Fujaïrah, aux Émirats arabes unis, où le CO2 est désormais stocké dans le sous-sol et minéralisé en roche solide.

"La technologie innovante de 44.01 permet de stocker le carbone à proximité des sites de production, lorsque les conditions géologiques le permettent, contribuant ainsi à la décarbonation conformément à la stratégie NextGen Growth 2030 de Holcim", explique Ram Muthu, responsable de l'excellence opérationnelle chez Holcim.

Cet investissement constitue un ajout important au portefeuille croissant de technologies numériques et de décarbonation de Holcim. À ce jour, le groupe suisse de matériaux de construction a réalisé 22 investissements par l'intermédiaire de Holcim MAQER Ventures, sa structure de capital-risque d'entreprise et d'innovation ouverte.

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