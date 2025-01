Holcim: futur conseil composé pour l'Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 09:05









(CercleFinance.com) - Dans la perspective de la scission de ses activités nord-américaines, prévue vers la fin du premier semestre 2025, Holcim fait part de la composition du futur conseil d'administration de la société nouvellement constituée.



Ce conseil sera composé de Jan Jenisch, actuellement président du conseil d'administration de Holcim jusqu'à l'AG du 14 mai prochain, qui deviendra président du conseil et CEO de la future société nord-américaine, ainsi que de neuf administrateurs indépendants.



Parmi ces derniers, figureront notamment l'ancien CFO de 3M et de Rockwell Automation Nicholas Gangestad, le CEO de McDermott International Michael E McKelvy, ainsi que le Chief Legal Officer de United Airlines Holdings Robert S Rivkin.





