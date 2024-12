Holcim: finalise la cession de ses activités au Kenya information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Holcim a finalisé la cession de ses activités au Kenya par la vente à Amsons Group de l'intégralité de sa participation de 58,6 % dans Bamburi Cement Limited, générant des liquidités de plus de 100 millions de dollars pour Holcim.



Cette cession s'inscrit dans la stratégie de Holcim visant à consolider son leadership sur ses marchés clés en tant que leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, Amsons Group étant idéalement positionné pour développer l'activité au Kenya sur le long terme.





Valeurs associées HOLCIM 85,38 CHF Swiss EBS Stocks -1,84%