Holcim en nette hausse, UBS passe à l'achat
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 16:42
Vers 16h30, l'action prenait 2%, signant la deuxième plus forte hausse du SMI derrière Swiss Life (+2,1%).
Dans une note, UBS a indiqué être passé à l'achat sur la valeur, contre un conseil 'neutre' auparavant en fixant un nouvel objectif de cours de 78 francs suisses, offrant un potentiel de hausse de 19%.
Le broker souligne que Holcim représente le meilleur moyen de jouer la thématique du ciment en Europe, du fait de son statut de 'premier de la classe', estimant que 2026 devrait marquer l'entrée dans une nouvelle ère du marché européen, auquel Holcim est exposé à hauteur de 55%-60%, ce qui en fait l'entreprise la mieux placée pour profiter du phénomène.
Selon UBS, le marché sous-estime à la fois la solidité structurelle des prix du ciment et les effets de la décarbonation, qui devraient commencer à se matérialiser dès l'an prochain.
Sachant que le titre propose aux actionnaires un rendement total à deux chiffres en termes de pourcentage, le courtier juge d'autant plus intéressant le petit creux ayant suivi la retombée de la 'hype' autour du plan d'infrastructures allemand et la prise en compte par le marché d'une demande plus faible sur le court terme.
Valeurs associées
|66,940 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
A lire aussi
-
(AOF) - Au troisième trimestre, CIS a vu la croissance de son chiffre d’affaires accélérer avec une progression de 12,5%, à 121,6 millions d’euros, contre une hausse de 9,2%, à 118 millions d’euros, sur les trois mois précédents. Sur la période de juillet à septembre, ... Lire la suite
-
FDJ United , nouveau nom de la Française des Jeux, a prévenu mercredi s'attendre à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'augmentations de fiscalité, selon un communiqué. Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe prévoit ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite
-
Sept personnes ont trouvé la mort jusqu'à présent cette année au Japon dans des attaques d'ours, le nombre le plus élevé depuis le début de leur recensement statistique, a indiqué jeudi un responsable du ministère de l'Environnement. Ce chiffre, comptabilisé sur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer