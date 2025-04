Holcim: émission obligataire réalisée par Amrize information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 07:26









(CercleFinance.com) - Holcim indique qu'Amrize a réalisé une émission obligataire de 3,4 milliards de dollars, 'reflétant le fort intérêt des investisseurs' pour la future société qui regroupera ses activités en Amérique du Nord, après sa scission prévue à la fin du semestre.



Le groupe suisse de matériaux de construction précise que cette émission a été sursouscrite plus de quatre fois, et s'est composée de quatre tranches, à des échéances allant de deux à 10 ans et assorties de coupons fixes allant de 4,60% à 5,40%.



'L'importante demande du marché pour notre émission d'obligations témoigne de la forte confiance des investisseurs dans Amrize et de la croissance future de nos activités', commente Ian Johnston, son futur directeur financier.





