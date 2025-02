Holcim: BPA en hausse de 5% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Holcim publie au titre de 2024 un BPA ajusté en hausse de 5,3% à 5,70 francs suisses avec une marge d'EBIT récurrent améliorée de 1,5 point à 19,1%, pour un chiffre d'affaires de 26,4 milliards de francs, en baisse de 2,2% (mais +1,3% en monnaies locales).



'Nos solutions de marque avancées répondant aux besoins les plus ambitieux de nos clients, d'ECOPact à ECOPlanet en passant par Elevate, ont atteint 36% du chiffre d'affaires total', pointe notamment Miljan Gutovic, le CEO du groupe de matériaux de construction.



Compte tenu de sa performance financière record en 2024, dont un cash-flow libre de 3,8 milliards de francs, le conseil d'administration propose une augmentation de 11% du dividende à 3,10 francs par action nominative.



Pour 2025, Holcim s'attend à une croissance du CA dans le milieu de la plage à un chiffre en monnaies locales, une poursuite de l'expansion de sa marge d'EBIT récurrent et un cash-flow libre supérieur à 3,5 milliards de francs.





Valeurs associées HOLCIM 95,66 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%