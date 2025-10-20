Holcim acquiert Xella en Allemagne
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 08:58
Détenant les marques haut de gamme Ytong, Silka, Hebel et Multipor et pionnier des processus de construction assistés par le numérique, Xella compte plus de 4000 employés et est présente sur 21 des marchés les plus attractifs d'Europe.
La valeur de la transaction de 1,85 MdEUR représente un multiple pro forma de l'EBITDA 2026 de 8,9 fois (6,9 fois après les synergies annualisées de 60 MEUR attendues la troisième année). Elle serait relutive sur le BPA et le FCF dès la première année.
Soumise aux conditions habituelles et aux autorisations réglementaires, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2026. Elle marquera une étape dans la stratégie NextGen Growth 2030 du groupe suisse de matériaux de construction.
Valeurs associées
|67,220 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+2,00%
A lire aussi
-
Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés lundi en Israël pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au lendemain de violences meurtrières dans le territoire palestinien ayant fait craindre un effondrement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,43% pour le Nasdaq. * AMAZON AMZN.O
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer