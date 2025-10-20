 Aller au contenu principal
Holcim acquiert Xella en Allemagne
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 08:58

Holcim indique avoir signé un accord ferme pour l'acquisition du groupe allemand Xella, un leader européen des systèmes de murs durables et innovants, dont le chiffre d'affaires net devrait s'élever à environ 1 milliard d'euros en 2025.

Détenant les marques haut de gamme Ytong, Silka, Hebel et Multipor et pionnier des processus de construction assistés par le numérique, Xella compte plus de 4000 employés et est présente sur 21 des marchés les plus attractifs d'Europe.

La valeur de la transaction de 1,85 MdEUR représente un multiple pro forma de l'EBITDA 2026 de 8,9 fois (6,9 fois après les synergies annualisées de 60 MEUR attendues la troisième année). Elle serait relutive sur le BPA et le FCF dès la première année.

Soumise aux conditions habituelles et aux autorisations réglementaires, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2026. Elle marquera une étape dans la stratégie NextGen Growth 2030 du groupe suisse de matériaux de construction.

Valeurs associées

HOLCIM
67,220 CHF Swiss EBS Stocks +2,00%
