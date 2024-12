Holcim: a réalisé son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 07:56









(CercleFinance.com) - Holcim annonce aujourd'hui que son programme de rachat d'actions lancé le 18 mars 2024 a été mené à bien.



Dans le cadre de ce programme, Holcim a racheté 12 249 093 actions sur une deuxième ligne de négoce à la SIX Swiss Exchange. Cela équivaut à 2,1% de son capital-actions, pour un montant total de 1 milliard de francs suisses à un prix d'achat moyen de 81,64 francs suisses par action.



L'annulation des actions rachetées sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 14 mai 2025. En conséquence, le capital-actions de Holcim Ltd sera réduit à 1 133 751 026 CHF et divisé en 566 875 513 actions.





Valeurs associées HOLCIM 90,12 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%