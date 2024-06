Hoffmann Green : une fondation d’éolienne exclusivement réalisée en béton décarboné

(AOF) - Le groupe Valorem, spécialiste des énergies vertes en France et Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annoncent le coulage de la première fondation d’éolienne au monde à base de béton décarboné 0% clinker. Le parc éolien de La Plaine des Moulins à Jazeneuil (Vienne), comptera 5 éoliennes de 180 mètres de haut en bout de pale pour une puissance totale installée de 18 MW.

Il produira environ 42 GWh d'électricité verte correspondant à 18,6 % de la consommation électrique de la communauté de commune du Haut Poitou. Le parc devrait être mis en service début 2025.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.