Hoffmann Green transfère son contrat de liquidité à Natixis Oddo BHF

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies (acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker) annonce avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 31 décembre 2019 avec Portzamparc - groupe BNP Paribas. La société a confié à Natixis Oddo BHF , à compter du 2 janvier 2025, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l'animation par Oddo BHF SCA de l'action Hoffmann Green Cement Technologies sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

A la date de résiliation du précédent contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 18 670 actions Hoffmann Green Cement Technologies et 58 395,14 euros.

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de 18 670 actions Hoffmann Green Cement Technologies et 208 395,14 euros.

Ce nouveau contrat pourra être suspendu dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ; en cas cotation de l'action en dehors des seuils d'intervention autorisés par l'Assemblée Générale de la société ; ou, à la demande de Hoffmann Green Cement Technologies, sous sa responsabilité.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Hoffmann Green Cement Technologies à tout moment et sans préavis, ou par Natixis et/ou Oddo BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

