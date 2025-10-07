 Aller au contenu principal
Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec CNR Construction, acteur de premier plan de l’Ouest de la France
information fournie par Boursorama CP 07/10/2025 à 18:00

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 7 octobre 2025 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec CNR Construction, acteur indépendant majeur de la construction dans l’Ouest de la France.

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu

