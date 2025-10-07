Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec CNR Construction, acteur de premier plan de l’Ouest de la France

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 7 octobre 2025 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec CNR Construction, acteur indépendant majeur de la construction dans l’Ouest de la France.
