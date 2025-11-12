Hoffmann Green signe un partenariat de distribution avec Matériaux Travaux Publics, acteur majeur du négoce de matériaux du Sud-Ouest

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 12 novembre 2025 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Matériaux Travaux Publics (MTP), acteur de référence du négoce de matériaux destinés aux entreprises de travaux publics en Aquitaine et Occitanie.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu