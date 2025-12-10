 Aller au contenu principal
Hoffmann Green signe un partenariat avec Morbihannaise de Bâtiment
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 16:04

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat avec Morbihannaise de Bâtiment, entreprise basée à Lorient et spécialisée dans le gros oeuvre et la maçonnerie pour une large variété de projets.

S'inscrivant dans une démarche de transition vers des solutions plus responsables, elle a déjà déployé les bétons 0% clinker Hoffmann Green sur plusieurs opérations, confirmant leur faisabilité technique, leur qualité d'application et leurs performances environnementales.

Forte de cette expérience, Morbihannaise de Bâtiment souhaite intensifier leur collaboration dès 2026, afin de structurer un partenariat durable, promouvoir des pratiques constructives plus vertueuses et contribuer activement à la décarbonation du secteur sur son territoire.

Au travers de cette signature structurante, Hoffmann Green poursuit sa stratégie de développement, fondée sur la montée en puissance des volumes, l'élargissement des applications et le renforcement de partenariats avec l'ensemble des acteurs du BTP.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,2850 EUR Euronext Paris +0,59%
