Hoffmann Green signe un partenariat avec Morbihannaise de Bâtiment
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 16:04
S'inscrivant dans une démarche de transition vers des solutions plus responsables, elle a déjà déployé les bétons 0% clinker Hoffmann Green sur plusieurs opérations, confirmant leur faisabilité technique, leur qualité d'application et leurs performances environnementales.
Forte de cette expérience, Morbihannaise de Bâtiment souhaite intensifier leur collaboration dès 2026, afin de structurer un partenariat durable, promouvoir des pratiques constructives plus vertueuses et contribuer activement à la décarbonation du secteur sur son territoire.
Au travers de cette signature structurante, Hoffmann Green poursuit sa stratégie de développement, fondée sur la montée en puissance des volumes, l'élargissement des applications et le renforcement de partenariats avec l'ensemble des acteurs du BTP.
Valeurs associées
|4,2850 EUR
|Euronext Paris
|+0,59%
A lire aussi
-
Instagram a annoncé mercredi de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs d'orienter, en partie, les recommandations de l'algorithme du réseau social en fonction de leurs centres d'intérêt. L'évolution concerne, pour l'instant, le fil de courtes ... Lire la suite
-
La cour d'appel de Paris a accepté mercredi de libérer sous contrôle judiciaire l'intermédiaire Alexandre Djouhri, qui était le dernier prévenu du procès libyen à être encore incarcéré. L'homme d'affaires franco-algérien de 66 ans, condamné le 25 septembre à six ... Lire la suite
-
Deux inspectrices ont entamé mercredi un contrôle dans les locaux du foyer parisien Jenner, au lendemain de la révélation de faits de maltraitance sur un enfant placé, filmé en train d'être rasé par des éducateurs contre son gré, a-t-on appris auprès de la Ville ... Lire la suite
-
"C'est la revanche des ploucs, Monsieur Péchier": l'avocat de la plus jeune victime imputée à l'anesthésiste de Besançon, un enfant de quatre ans, a dénoncé mercredi le mépris supposé de l'accusé pour les parties civiles. En février 2016, Tedy Hoerter-Tarby, issu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer