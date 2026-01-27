Hoffmann Green signe un partenariat avec GSE
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 09:04
Présent en France et en Europe, GSE intervient sur des projets d'immobilier d'entreprise allant des plateformes logistiques aux bâtiments industriels, bureaux, laboratoires ou data centers, en s'appuyant sur des solutions de conception sur-mesure et des outils de modélisation avancés, de la conception à la livraison.
L'accord permet par ailleurs à Hoffmann Green de poursuivre la diversification de ses marchés adressés en renforçant sa présence sur l'immobilier d'entreprise, en particulier les bâtiments industriels et les data centers, des segments à fort potentiel de volumes et identifiés comme stratégiques dans la transition environnementale du secteur de la construction.
