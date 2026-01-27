 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hoffmann Green signe un partenariat avec GSE
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 09:04

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste des ciments innovants sans clinker, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec GSE, contractant général de référence, en vue d'accompagner la décarbonation de ses actifs industriels et tertiaires.

Présent en France et en Europe, GSE intervient sur des projets d'immobilier d'entreprise allant des plateformes logistiques aux bâtiments industriels, bureaux, laboratoires ou data centers, en s'appuyant sur des solutions de conception sur-mesure et des outils de modélisation avancés, de la conception à la livraison.

L'accord permet par ailleurs à Hoffmann Green de poursuivre la diversification de ses marchés adressés en renforçant sa présence sur l'immobilier d'entreprise, en particulier les bâtiments industriels et les data centers, des segments à fort potentiel de volumes et identifiés comme stratégiques dans la transition environnementale du secteur de la construction.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,7600 EUR Euronext Paris +0,42%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank