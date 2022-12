Hoffmann Green signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec l’Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (E.C.B.L.)

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 21 décembre 2022 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un contrat de 3 ans avec engagement de volumes, avec l’Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (E.C.B.L.), entreprise générale du bâtiment implantée à Rochefort en Charentes Maritime (17), soit à moins de 100 km du siège industriel d’Hoffmann Green basé à Bournezeau (85).



