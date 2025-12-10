Hoffmann Green se renforce en Bretagne

(AOF) - Hoffmann Green annonce la signature d’un partenariat avec Morbihannaise de Bâtiment, groupe de construction en Bretagne Sud. Créée en 2003 et basée à Lorient, cette société est spécialisée dans le gros œuvre et la maçonnerie pour une large variété de projets — logements collectifs, bâtiments tertiaires et maisons individuelles. Au travers de cette signature structurante, Hoffmann Green poursuit sa stratégie de développement, fondée sur la montée en puissance des volumes, l’élargissement des applications et le renforcement de partenariats avec l’ensemble des acteurs du BTP.
