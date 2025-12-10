 Aller au contenu principal
Hoffmann Green se renforce en Bretagne
information fournie par AOF 10/12/2025 à 11:09

(AOF) - Hoffmann Green annonce la signature d’un partenariat avec Morbihannaise de Bâtiment, groupe de construction en Bretagne Sud. Créée en 2003 et basée à Lorient, cette société est spécialisée dans le gros œuvre et la maçonnerie pour une large variété de projets — logements collectifs, bâtiments tertiaires et maisons individuelles. Au travers de cette signature structurante, Hoffmann Green poursuit sa stratégie de développement, fondée sur la montée en puissance des volumes, l’élargissement des applications et le renforcement de partenariats avec l’ensemble des acteurs du BTP.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,2950 EUR Euronext Paris +0,82%
