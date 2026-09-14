Hoffmann Green s'allie à Terrena pour se renforcer dans le bâtiment agricole

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste des ciments décarbonés sans clinker, annonce la signature d'un partenariat avec Terrena, l'un des principaux groupes coopératifs agricoles du Grand Ouest.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de diversification de Hoffmann Green, qui souhaite étendre l'utilisation de ses ciments 0% clinker au secteur agricole. La société voit dans les bâtiments agricoles, particulièrement consommateurs de ciment, un nouveau relais de croissance pour ses solutions bas carbone.