Hoffmann Green renforce son positionnement dans les énergies renouvelables avec SEE YOU SUN, acteur incontournable du solaire et de l’électromobilité

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 4 novembre 2025 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat clé avec l’opérateur solaire SEE YOU SUN, leader de l’ombrière photovoltaïque et acteur de référence de la mobilité électrique en France. Cet accord consolide le positionnement d’Hoffmann Green sur le marché des énergies renouvelables.



