Hoffmann Green renforce son partenariat avec Podeliha, opérateur de référence du logement social, avec la construction de la résidence décarbonée Avifaune

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renforcement de sa collaboration avec Podeliha, opérateur de référence du logement social en Pays de la Loire, à travers la construction de la future résidence décarbonée Avifaune, un projet innovant axé sur l'habitat inclusif et la mixité sociale.



Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La résidence Avifaune, dont la construction résulte d'un partenariat stratégique entre Hoffmann Green et Podeliha depuis 2021, incarne notre volonté de promouvoir des solutions bas carbone dans le secteur du logement neuf. Ce projet est un exemple fort illustrant la possibilité de concilier logement social et performance environnementale de haut niveau dans le domaine de la construction. »