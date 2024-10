Hoffmann Green renforce son partenariat avec Podeliha

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renforcement de sa collaboration avec Podeliha, opérateur de référence du logement social en Pays de la Loire, à travers la construction de la future résidence décarbonée Avifaune, un projet innovant axé sur l'habitat inclusif et la mixité sociale. Il comprendra 25 logements locatifs adaptés, dont 10 spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite ou atteintes d’épilepsie.

