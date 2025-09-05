Hoffmann Green renforce ses ressources financières à hauteur de 13 millions d'euros

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renforcement de ses ressources financières via un financement global d'un montant minimum de 13 millions d'euros et pouvant atteindre près de 14 millions d'euros dans un contexte d'accélération de son activité commerciale.

Ce financement vise à doter la société de moyens financiers supplémentaires pour soutenir sa stratégie industrielle et commerciale, poursuivre les investissements dans ses capacités R&D et optimiser le financement opérationnel de la société.

