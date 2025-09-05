Hoffmann Green renforce ses ressources financières à hauteur d’un montant minimum de 13 M€ pour poursuivre l’accélération de son développement commercial et industriel

• Conclusion d’un accord engageant avec Inveready, investisseur institutionnel Espagnol de premier plan, en vue d’une émission d’obligations convertibles en actions d’un montant nominal de 6 M€

• Lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 7,9 M€ :

o Engagement de souscription des fonds gérés par Vatel Capital à hauteur de 4 M€

o Engagements de souscription additionnels sécurisés auprès de trois actionnaires historiques à hauteur de 1 M€ chacun, renouvelant ainsi leur confiance dans la stratégie de développement d’Hoffmann Green



